Atterraggio di emergenza con l’elicottero, ritrovato il pilota: “È vivo”

La notizia diffusa dal presidente Schifani

1' DI LETTURA

SIRACUSA – “Il pilota dell’elicottero del servizio antincendio, in forza al Corpo forestale della Regione Siciliana, di cui non si avevano più notizie, è vivo ed è già stato localizzato in prossimità della riserva di Pantalica nel Siracusano. L’uomo è ferito e i mezzi di soccorso, che lo hanno raggiunto, lo stanno trasferendo in una vicina struttura sanitaria. Ne ho avuto conferma dal dirigente generale del Corpo forestale della Regione, Giuseppe Battaglia”. Ne dà notizia il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

Il velivolo, impegnato in un’operazione di spegnimento, ha urtato i cavi dell’alta tensione e il pilota ha effettuato un atterraggio di emergenza.