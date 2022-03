Pfizer, flash mob di Sinistra Italiana contro i licenziamenti VIDEO

Manifestazione ieri pomeriggio a Piazza Stesicoro.

Tute bianche in piazza Stesicoro. Un flash mob è stato organizzato da Sinistra Italiana per non distogliere l’attenzione dalla difficile vertenza che, da più di un mese, vivono i lavoratori della Pfizer. La casa farmaceutica ha annunciato, lo scorso 3 febbraio, licenziamenti per 130 lavoratori con contratto a tempo indeterminato di altri 50, con un contratto presso la società di lavoro interinale Randstad, e di ulteriori 30 per in totale di 210 posti di lavoro. La Pfizer, con sede societaria a New York, ha annunciato il ridimensionamento dello stabilimento etneo il 7 febbraio comunicando ai sindacati l’elenco dei 130 dipendenti ai quali verrà proposto lo spostamento nello stabilimento di Ascoli Piceno.

Una vertenza che è al centro di una interrogazione parlamentare presentata dal segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. Gli incontri, avvenuti nei giorni scorsi, tra i sindacati e l’azienda statunitense, nella sede di Confindustria, non hanno portato a nessun risultato per i lavoratori.

Valentina Ruffini è la responsabile delle politiche sul lavoro di Sinistra Italiana: “Oggi siamo qui con i lavoratori e le lavoratrici di Pfizer che assistono a un tavolo di trattative bloccato con 130 licenziamenti che tutti loro, i lavoratori, si sono visti cadere addosso dopo la “fine” della pandemia – dice Ruffini – da un’azienda, la Pfizer, che non ha mai investito nel polo etneo e tutte le promesse, trattative con i sindacati, d’investimento nel sito sono andate perse. Responsabilità anche politiche che hanno preso corpo quando, qualche anno fa, la multinazionale statunitense dichiarò il sito dove sorge lo stabilimento della Pfizer “da terzo mondo” e non fece più nessun investimento. Oggi Pfizer deve ritornare sui suoi passi e noi aspettiamo l’intervento della politica Nazionale”.

Lunedì prossimo è stato programmato un altro incontro sempre nella sede di Confindustria etnea dove, probabilmente, i sindacati nemmeno siederanno vista la mancata presentazione di un piano d’investimenti e rilancio del sito della zona industriale dai vertici di Pfizer che non hanno fatto nessun un passo indietro sui 130 licenziamenti già previsti. Si attende l’intervento del Governo Regionale e Nazionale per l’attuazione di un tavolo di crisi con la presenza dei Ministri dello Sviluppo economico e del Lavoro.