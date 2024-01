Piano Tavola, scontro frontale auto-moto: c’è un ferito grave

Necessario l'arrivo dell'elisoccorso

PIANO TAVOLA (BELPASSO) – Uno scontro violento, avvenuto per cause ancora tutte da accertare. L’impatto tra un’Alfa ed uno scooter Honda 125, si è verificato nel pomeriggio lungo via Rinaudo nell’area industriale di Piano Tavola, in territorio di Belpasso. Il bilancio è di due feriti (entrambi giovani) che erano in sella al due ruote.

Per uno dei due è stato necessario l’arrivo dell’eliambulanza dall’ospedale Cannizzaro di Catania dove si trova attualmente ricoverato in codice rosso. L’altro ferito è stato invece trasportato dal personale medico del 118 al San Marco. Illeso il conducente dell’auto.

Sul posto, sono intervenuti per i rilievi i carabinieri della Compagnia di Paternò. Il traffico sul luogo dell’incidente è tornato ad essere regolare.