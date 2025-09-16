Piantedosi “L’Italia ha ruolo guida in Europa nel contrasto a mafie”

MESSINA (ITALPRESS) – “L’Italia svolge un ruolo di guida nelle piattaforme europee di analisi che vedono impegnate agenzie come Europol nell’indirizzare le attività degli Stati membri, con attenzione a fenomeni come il cyber-crime, i crimini finanziari, il traffico di droga e la tratta di esseri umani”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, durante il convegno “Criminalità nazionale e transnazionale: strumenti e obiettivi in Italia e in Europa”, in corso nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di Messina.

“Il rapporto tra sistema nazionale ed europeo non è più di contrapposizione, ma di progressivo avvicinamento – ha aggiunto -. Certo, i percorsi sono complessi e devono tener conto di culture e aspirazioni differenti, ma la direzione è tracciata. L’Europa, da questo punto di vista, ha molto da imparare dall’esperienza italiana, che può diventare un punto di riferimento per la costruzione di strumenti comuni sempre più efficaci”.

