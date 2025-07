Poste, firmato l’accordo con i sindacati: premi per oltre 500 euro

La soddisfazione della Slp Cisl

PALERMO – E’ stato firmato l’accordo per il premio di risultato nel gruppo Poste Italiane per il biennio 2025/2026. L’accordo prevede un aumento economico complessivo medio del 22%, corrispondente a ben 545 euro medi per ogni dipendente.

Questa cifra si compone di 245 euro medi strutturali come premio economico, soggetti a tassazione agevolata del 5%; 300 euro in servizi di welfare aziendale, completamente detassati e resi strutturali, spendibili attraverso una piattaforma dedicata per buoni spesa, carburante, rimborsi bollette, spese per affitto e interessi su mutuo, e altri strumenti.

L’incremento sarà ripartito nel 2025 con 103 euro di premio economico più 600 euro totali in welfare (300 euro incrementali rispetto all’accordo del primo agosto 2023, che diventano quindi strutturali) e nel 2026 con 142 euro di premio economico.

“Questo risultato storico, validato dal Coordinamento Nazionale Rsu – afferma Maurizio Affatigato, Segretario Regionale Slp Cisl Sicilia – è un riconoscimento economico senza precedenti, valorizza concretamente l’impegno dei lavoratori e rafforza il sistema di welfare aziendale. Personalmente, sono sempre più convinto che la contrattazione sia uno strumento essenziale e irrinunciabile per l’azione sindacale. È l’unico mezzo capace di tutelare e migliorare concretamente le condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori”.