Ragusa, alloggi temporanei per i senzatetto: iniziativa dell’Iacp

L'obiettivo è ridurre le "accoglienze improprie" nelle Rsa o in comunità alloggio

RAGUSA – Alloggi temporanei per persone in situazione di “momentanea fragilità”. A Ragusa, l’Istituto autonomo case popolari ha promosso un’iniziativa che si chiama “Connettiamo i margini Ragusa”. In via Risorgimento e in via Don Bosco (lungo la strada che congiunge Ragusa a Ragusa Ibla) sono state ristrutturate cinque unità immobiliari e riattivati tre alloggi.

Gli alloggi saranno a disposizione di persone (singole o coppie) che hanno bisogno di un alloggio temporaneo: mamme con bambini, anziani autosufficienti, padri separati con o senza minore in carico, adulti in stato di disagio sociale o emergenza famigliare, che non hanno la possibilità immediata di trovare un’abitazione. Negli stessi spazi c’è un’area per i servizi comuni.

L’iniziativa è frutto di un accordo tra il comune e lo Iacp. L’obiettivo è ridurre le cosiddette “accoglienze improprie” nelle Rsa o in comunità alloggio di persone che hanno un disagio economico, ma non fragilità fisiche o sociali. Questo tipo di accoglienza temporanea dovrebbe poi condurre verso altre soluzioni più stabili. L’iniziativa sarà presentatail 4 dicembre – alle 15.30, nell’ex Cinema Ideal di piazza Libertà.