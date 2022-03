Ragusa, incidente mortale: il video dell’impatto

Lo scontro è costato la vita a due persone

Le immagini del terribile incidente che ieri è costato la vita a due persone. E’ successo in contrada Coffa, a Chiaramonte Gulfi, nel Ragusano: è morto, senza aver ripreso conoscenza, all’ospedale Cannizzaro di Catania, Giovanni Azzara, marito di Rosa Nobile, la donna che era deceduta qualche ora prima in seguito all’impatto.

Le indagini

Ancora non sono chiare le cause dell’incidente e le indagini sono in corso. Giovanni Azzara era un dirigente in pensione della Mondiale Granit, azienda per la lavorazione del marmo tra le più grandi in Europa. Nell’azienda lavora come dirigente anche il figlio. CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA