Rap, i sindacati revocano lo stato di agitazione

La decisione dopo l'incontro con il sindaco Lagalla e l'assessore Mineo

2' DI LETTURA

PALERMO – “Revochiamo lo stato di agitazione dei lavoratori di Rap”. A dichiararlo al termine dell’incontro con il sindaco di Palermo Lagalla, l’assessore al ramo Mineo e i vertici dell’azienda, sono le segreterie aziendali della Fp Cgil, della Fit Cisl, della Uiltrasporti e della Fiadel.

“Dopo le perplessità espresse dalla stessa amministrazione comunale e dopo le nostre preoccupazioni sui rischi economico-finanziari e organizzativi di tale concessione, il parere dell’ARPA giunto nella serata di ieri ha tagliato la testa al toro. Al momento infatti si registra l’impossibilità di avviare operazioni di conferimento da altri comuni, prima Rap deve risolvere alcune problematiche di natura tecnica”.

Al centro dell’incontro lo stato di agitazione proclamato dalle organizzazioni sindacali aziendali dopo che era circolata la notizia di un’eventuale apertura dei cancelli della discarica di Bellolampo ad alcuni comuni della provincia di Palermo. Proseguono i sindacati: “la Regione dia una volta e per tutte la data reale della consegna del primo lotto della settima vasca, le responsabilità di altri non possono ricadere su azienda e lavoratori, come già accaduto negli anni precedenti con la vicenda dei cosiddetti extracosti sostenuti dall’azienda e dal comune di Palermo”.

“Il confronto ci ha consentito di esprimere il nostro apprezzamento all’Amministrazione Lagalla, sindaco e assessore Mineo in testa, per gli atti esitati in favore della Rap in questi quattro mesi di Governo. Prima l’ordinanza sindacale per l’abbancamento dei rifiuti in IV vasca, necessaria alla città, poi le delibere di giunta sulle assunzioni di giovani lavoratori e gli atti necessari all’acquisto di nuovi mezzi, infine la condivisione sui temi legati alla infrastrutturazione impiantistica di Bellolampo”.

I sindacati della Fp Cgil, della Fit Cisl, della Uiltrasporti e della Fiadel concludono, “abbiamo ascoltato con attenzione la visione del sindaco Lagalla su una corretta ed efficiente gestione dei rifiuti in città, soprattutto nella parte in cui è risultato evidente il contributo che, da mesi, con l’attuale carenza di mezzi e personale, hanno messo in campo i lavoratori per tenere pulita la città. Bene la sua sollecitazione all’azienda a velocizzare le assunzioni e la presentazione del nuovo piano industriale, altresì bene il consequenziale impegno dell’amministrazione di far fronte al pagamento dei crediti vantati dall’azienda, circa 60 milioni, nonché proseguire con le attività propedeutiche alla ricapitalizzazione della Società”.