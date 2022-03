Rapina gioielleria vestito da donna, arrestato: ricercati i complici

Il fatto è avvenuto il 9 febbraio al viale Mario Rapisardi.

CATANIA – Sabato 9 febbraio, ore 16.30. Due persone con le mascherine chirurgiche, una delle quali vestita e truccata da donna, entrano come normali clienti in una gioielleria di viale Mario Rapisardi. La violenta rapina inizia poco dopo. Con il reato di rapina in concorso i carabinieri della stazione di Nesima hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 35enne catanese.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, all’ingresso dei due una commessa si sarebbe avvicinata per il controllo del green pass. In quel momento nel negozio c’era anche una cliente in compagnia della figlia minore. L’uomo vestito da donna, che è anche l’arrestato di oggi, avrebbe cominciato a colpire la lavoratrice, mentre il complice avrebbe estratto dalla tasca un taser e avrebbe iniziato a colpire l’altro commesso. I due dipendenti della gioielleria avrebbero supplicato i malviventi di prendere quello che volevano senza fare male alle persone.

I due, però, avrebbero continuato con le percosse fino all’arrivo del titolare, sceso in negozio dal laboratorio al piano di sopra. Il titolare prima avrebbe messo al sicuro la cliente e la figlia e poi avrebbe tentato di opporsi ai rapinatori: questi ultimi l’avrebbero colpito con una spranga di ferro, procurandogli una frattura al braccio destro, giudicata guaribile in 30 giorni.

I malviventi avrebero portato via un involucro con quasi 18mila euro di gioielli e poi, prendendo in ostaggio il commesso fino all’uscita del negozio, sarebbero scappati a bordo di uno scooter guidati da una terza persona. Per le indagini sono state fondamentali le immagini di videosorveglianza non solo della gioielleria ma anche di altri negozi della zona.

L’uomo arrestato oggi è stato portato nel carcere di piazza Lanza. I due complici sono ricercati.