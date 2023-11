Rapporti tra processo tributario e penale, convengo a Cefalù

È organizzato del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Termini Imerese

TERMINI IMERESE (PALERMO) – Su iniziativa del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese si terrà sabato prossimo, il 18.11.2023, il convegno “Rapporti tra processo tributario e processo penale. Prospettive di riforma alla luce della delega governativa”.

Si affronterà, in una tavola rotonda, il tema dei rapporti “delicati” tra processo tributario e processo penale alla luce delle novità della delega fiscale in materia; le possibili interferenze, il regime delle prove, i rapporti tra il cd. doppio binario sanzionatorio ed il principio del ne bis in idem, con uno sguardo all’odierno dibattito dottrinario e giurisprudenziale ed alle possibili proposte di riforma.

Interverranno il sindaco di Cefalù dott. Daniele Salvatore Tumminello, il presidente della Fondazione Mandralisca prof. Vincenzo Garbo ed il presidente Coa Termini Imerese, avv. Giuseppe Muffoletto.

Le relazioni dell’evento formativo – in programma alle ore 09.00 in Cefalù presso la Fondazione Mandralisca – che verrà moderato dall’avv. Bernardette Baiamonte (consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Termini Imerese) sono affidate agli illustri relatori il prof. Avv. Angelo Cuva (docente di diritto tributario UNIPA – Vice Presidente UNCAT e Presidente CAT Palermo), il dott. Mario Conte (Consigliere della Corte di Appello di Palermo), l’avv. dott. Daniele Giacalone (avvocato tributarista cassazionista e dottore commercialista, Consigliere Nazionale UNCAT e Vice Presidente CAT Palermo) e l’avv. Vincenzo Pillitteri (Presidente della Camera Penale Termini, Cefalù e Madonie).