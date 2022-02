Ravanusa, l’agenzia: “La verità sui funerali” VIDEO

Le vittime dell'esplosione sono nove

RAVANUSA (AG) – Lo scorso 11 dicembre una tragedia ha sconvolto Ravanusa. Un intero palazzo è crollato portandosi via ben nove persone.

Le famiglie delle vittime, così come venuto fuori ieri, dovranno pagare il conto del funerale che ammonta a circa 10mila euro. In molti hanno storto il naso e da parte dell’agenzia funebre Messana Jean è arrivato un video messaggio dove si fa chiarezza e si spiega che il conto da pagare non ammonterebbe a 10mila euro, ma è di gran lunga inferiore ed è di circa 4mila euro.

