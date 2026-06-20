Repubblica Dominicana, incendio in un resort: deceduta una turista italiana

Sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre si trovava in spiaggia

Un resort è andato distrutto dalle fiamme in Repubblica Dominicana. Nell’incendio è morta una cittadina italiana, come confermato dalla Farnesina.

La turista si chiamava Francesca Valentino, che sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre si trovava in spiaggia. La donna è stata investita da un’ondata di fumo proveniente dal rogo, la donna ha perso conoscenza inalando monossido di carbonio. È stata trasportata in ospedale con un’auto privata, ma a nulla sono valse le cure.

In ospedale, l’ambasciatore ha incontrato il marito di Francesca Valentino e gli ha offerto l’assistenza dell’ambasciata assieme agli incaricati del resort che stanno seguendo tutti gli altri italiani coinvolti nell’incendio (che sarebbero più di cento).

Al momento non si registrano altre vittime legate direttamente o indirettamente all’incendio, ma sono in corso altre verifiche.

Le cause dell’incendio sono oggetto di indagine e il Centro operativo di emergenza del Paese ha dichiarato che sembra che “il fuoco si sia propagato rapidamente” a causa del vento e perché parte del tetto del resort era in paglia.

Evacuati 1700 turisti

Le autorità fanno sapere che, a causa dell’incendio, sono stati evacuati quasi 1.700 turisti, trasferiti in altri hotel e strutture ricettive vicine. Alcuni turisti italiani, invece, sono rientrati questa mattina a Roma direttamente dalla Repubblica Dominicana.

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