Riapre corso Re Ruggero dopo i lavori: da domani la viabilità torna regolare

Completato il rifacimento del manto stradale. Proseguono i cantieri in piazza Indipendenza e via Basile

PALERMO – Sarà riaperto domani (domenica 21 giugno) corso Re Ruggero a Palermo dopo il completamento dei lavori e del rifacimento del manto stradale. Lo rende noto Terna, spiegando che, in coordinamento con i tecnici Amat, sarà ripristinata la regolare circolazione dei mezzi del trasporto pubblico locale lungo il tratto interessato, con il ritorno alla normale operatività del servizio.

Viabilità ripristinata

La riapertura del tratto stradale consentirà il ripristino della circolazione ordinaria nella zona, dopo le modifiche temporanee introdotte durante il cantiere.

I lavori ancora in corso

Le attività proseguiranno lungo piazza Indipendenza e via Ernesto Basile, dove resteranno in vigore le modifiche alla viabilità previste dalle ordinanze già emesse. Gli interventi sono funzionali al collegamento alla rete elettrica nazionale della nuova cabina primaria dell’Università di Palermo.

Terna ha ringraziato l’amministrazione comunale e i cittadini per la collaborazione durante l’esecuzione dei lavori, confermando l’impegno nello sviluppo e nell’efficienza della rete elettrica locale.