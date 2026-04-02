Ricorso contro l’elezione del segretario Pd Sicilia, udienza il 27 ottobre

Tra politici citati c'è il responsabile dell'organizzazione Dem Igor Taruffi

PALERMO – C’è anche il responsabile dell’organizzazione del Pd, Igor Taruffi, tra i politici citati dal giudice del Tribunale di Palermo chiamato a pronunciarsi sul ricorso contro il Pd Sicilia depositato da alcuni esponenti siciliani Dem che reputano illegittima la procedura congressuale che consentì l’anno scorso la riconferma di Anthony Barbagallo a segretario del partito nell’Isola.

L’udienza di comparizione, prevista il 14 maggio, è stata rinviata al 27 ottobre di quest’anno con decorrenza dei termini per il deposito di memorie integrative.

Da quanto si apprende la commissione di garanzia nazionale dovrebbe affrontare a breve il “caso Sicilia” e avrebbe chiesto pareri ad alcuni studi legali privati. Inoltre, ci sarebbero in corso tentativi di mediazione politica con l’obiettivo del ritiro del ricorso, ma al momento non sarebbe stato ancora trovato un accordo.