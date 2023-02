Riposto, rinvenuto il corpo insanguinato di una donna

Una scena agghiacciante.

RIPOSTO. E’ stata rinvenuta priva di vita all’interno dell’auto. In un primo momento, a distanza, pareva che la donna fosse stata colta da un malore: ma il sangue, l’evidente ed enorme macchia di sangue su tutta la testa, non ha lasciato dubbi.

Si è trattato di un assassinio in piena regola.

La scena del delitto si è compita sul lungomare di Riposto. Proprio dinanzi al Porto turistico.

La donna, dall’apparente età di 40/45 anni, potrebbe essere stata uccisa con un colpo d’arma da fuoco. Ma siamo solo e soltanto sul campo delle ipotesi e nulla più.



Indagano i carabinieri che hanno già chiuso e transennato il tratto di strada in questione. Sul posto, il magistrato di turno e gli uomini della Scientifica.

Stando al racconto di alcuni testimoni, la donna questa mattina avrebbe fatto rifornimento prima di immettersi proprio sul Lungomare.