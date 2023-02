Follia a Riposto, uccide due donne e poi si toglie la vita

Scenario agghiacciante, l'uomo si è ucciso vicino alla caserma dei carabinieri

RIPOSTO (CATANIA) – Avrebbe ucciso due donne togliendosi poi la vita con un’arma da fuoco vicino alla caserma dei carabinieri di Riposto. Si delineano i contorni del dramma andato in scena oggi nella cittadina in provincia di Catania. L’uomo avrebbe avuto una relazione extraconiugale con la prima vittima, Carmelina Marino, la donna assassinata in un’auto sul lungomare Pantano, che aveva 48 anni.

Anche la seconda donna, Santa Castorina, di 50 anni, è stata uccisa con colpi d’arma da fuoco. La vittima si trovava in via Roma. Dopo l’omicidio della 48enne (con il corpo ritrovato all’interno della sua auto in una pozza di sangue sul lungomare di Riposto), ad essere stata raggiunta da colpi di pistola è stata anche la seconda donna. E, intanto, si sta approfondendo il fatto se le due donne fossero imparentate tra loro. Sul posto, ad analizzare la scena del delitto, oltre ai carabinieri c’è il pm Liguori.



La cronaca di questa mattina

E’ stata rinvenuta priva di vita all’interno dell’auto. In un primo momento, a distanza, pareva che la donna fosse stata colta da un malore: ma il sangue, l’evidente ed enorme macchia di sangue su tutta la testa, non ha lasciato dubbi.

Si è trattato di un assassinio in piena regola.

La scena del delitto si è compita sul lungomare di Riposto. Proprio dinanzi al Porto turistico.

La donna, una 43enne, è stata uccisa con un colpo d’arma da fuoco.



Indagano i carabinieri che hanno già chiuso e transennato il tratto di strada in questione. Sul posto, il magistrato di turno e gli uomini della Scientifica.

Stando al racconto di alcuni testimoni, la donna questa mattina avrebbe fatto rifornimento prima di immettersi proprio sul Lungomare.