“Riprendiamoci il mare! Apriamo il porto!” VIDEO

La chiusura del molo di Levante suscita indignazione.

2' DI LETTURA

CATANIA – “Riprendiamoci il mare! Apriamo il porto!” Questo il grido di protesta che, oggi pomeriggio, si è levato dal Molo di Levante. Arci Catania, I Siciliani giovani, Fridays for Future, Sinistra Italiana, Comitato No Muos, Rete Antirazzista Catanese, Comitato Reddito Lavoro e Cittadinanza e altre associazioni hanno manifestato il loro dissenso contro la chiusura del Molo di Levante tramite un grande cancello metallico.

“La chiusura del molo di Levante al porto, disposto dall’Autorità Portuale, priva la città di uno dei suoi luoghi più belli e suggestivi, frequentato ogni giorno da centinaia di cittadine e cittadini, turiste e turisti – dicono in coro le associazioni che hanno partecipato alla protesta pacifica – è solo l’ultimo atto nella negazione del mare alla città. Da decenni subiamo spiagge e litorali sporchi, scogliere impraticabili, sversamenti di liquami, inquinamento, trasporti carenti, privatizzazioni e cementificazioni”.

La risposta dell’Amministrazione non si è fatta attendere e in un nota diramata già ieri è stata annunciata una riapertura graduale del Molo di Levante “Francesco Di Sarcina, presidente dell’autorità di sistema portuale del mare della Sicilia orientale, ha concordato con Roberto Bonaccorsi, sindaco facente funzione del capoluogo etneo, l’approntamento di idonee misure di sicurezza, come la sistemazione di new jersey laterali che già sono in fase di reperimento, per garantire una riapertura pressoché completa del molo di levante entro la fine di luglio” la nota continua con una precisazione: “Si tratterebbe tuttavia di una soluzione temporanea, in attesa di avviare gli imponenti lavori di riqualificazione con i 70 milioni di euro del Pnrr, che dovrebbero avere l’inizio nel 2023, quando il manufatto verrà sottoposto a una completa rigenerazione, interventi che dureranno circa due anni”.

Matteo Iannitti è un rappresentante di Siciliani Giovani “È bastato annunciare un incontro tra associazioni e cittadini, dopo la chiusura del Molo di Levante, per ottenere in una nota emessa dal Comune etneo per una riapertura del Nolo di Levante grazie a una riunione tra il Presidente Francesco Sarcina e il Sindaco ff Roberto Bonaccorsi per sottolineare che “sarebbe” possibile riaprire il molo di levante. Noi non crediamo agli annunci – continua Iannitti – questo porto non è “cosa loro”, la città non può essere privata del suo porto e dei suoi accessi”. Francesco Di Sarcina è stato convocato, lunedì prossimo, in Commissone Urbanistica al Comune.

Graziano Bonaccorsi è il presidente della Commissione Urbanistica “l’Autorità Portuale deve dialogare con il Comune per la parte urbanistica interna alla struttura portuale. Questo per creare un dialogo aperto sulla fruizione del porto ai cittadini che va al di là delle aree demaniali – continua Bonaccorsi – ma la domanda che ci poniamo oggi è, quale sarà il futuro del porto etneo? Questo porto è tutto, ma non è nulla – precisa Bonaccorsi – una struttura che dovrà diventare o tutta turistica o tutta commerciale, la dividiamo a metà? Ma come si fa con una darsena, commerciale, che è venuta giù?”. La questione porto è solo all’inizio.