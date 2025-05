Dopo diverse ore gli agenti sono riusciti a fare irruzione e arrestarlo

ROMA – “Ammazzo tutti”, è stato quanto urlato nella serata di ieri, domenica 25 maggio, da un uomo dal bagno del Burger King di viale Eritrea a Roma, dove si era barricato, tenendo sotto scacco il quartiere Africano per oltre due ore.

Protagonista dalla vicenda un 37enne con problemi psichici, ha minacciato i presenti assicurando di essere armato. L’uomo, che era con il volto coperto, ha minacciato diversi clienti prima di chiudersi in bagno.

I dipendenti del fast food hanno allertato le forze dell’ordine che sono arrivati in fretta. La strada è stata subito bloccata e il marciapiede presidiato, mentre un negoziatore della polizia che ha parlato con l’uomo per due ore.

Gli agenti dopo aver scoperto l’identità dell’uomo hanno contattato la madre che ha spiegato loro la situazione del figlio e che non fosse armato. Gli agenti delle forze dell’ordine, tuttavia, hanno indossato tutti i giubbotti antiproiettile quando sono entrati in azione. A mezzanotte il 37enne si è arreso ed è stato preso in consegna dagli agenti, che lo hanno condotto in questura per accertamenti. Ora rischia una accusa di procurato allarme e minacce.

