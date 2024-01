Sabato l’elezione del nuovo consiglio del Movimento Cristiano Lavoratori

L'evento sarà l'occasione anche rinnovare gli organi sociali

PALERMO – “Lavoro, responsabilità, passione: una nuova semina per ricucire il Paese”. Questo il tema del 14esimo Congresso Regionale del Movimento Cristiano Lavoratori che si terrà a Palermo il 19 gennaio 2024.

L’evento sarà l’occasione non solo per fare il punto sui 50 anni del Movimento e i suoi obiettivi per il 2024, ma anche per eleggere il nuovo Consiglio regionale e rinnovare gli organi sociali. Al Congresso saranno presenti, tra gli altri, il presidente generale di MCL Antonio Di Matteo, il vice presidente generale di MCL, Alfonso Luzzi, il presidente regionale di MCL Giorgio D’Antoni, l’assessore regionale alla Famiglia Nuccia Albano e il sindaco di Palermo prof. Roberto Lagalla.

Il tema del XIV Congresso saranno la responsabilità, la passione con cui si opera nel territorio e la testimonianza cristiana. “Il Movimento Cristano Lavoratori – spiega Gennuso, presidente provinciale del Movimento Cristiano Lavoratori – afferma i principi cristiani, nella vita, nella cultura, negli ordinamenti, nella legislazione e studia i problemi che interessano i lavoratori, ricercandone le soluzioni alla luce dei principi sociali cristiani. Inoltre ci impegniamo in un’opera costante di formazione tra i lavoratori per promuovere una loro piena partecipazione alla vita sociale e difendiamo e promuoviamo i diritti dei lavoratori e delle loro famiglie”.

Un percorso, quello dell’MCL, lungo mezzo secolo: “Cinquant’anni fa il nostro Movimento muoveva i primi passi sotto la benedizione del Papa San Paolo VI nell’Angelus dell’8 dicembre 1972, parole poi riconfermate da Papa Francesco nel dicembre 2022 che espresse sentimenti di stima per l’impegno profuso in questi anni in attività di formazione e solidarietà”, dichiara Gennuso. “È importante non abbandonarsi a forme autocelebrative, ma riconoscere l’azione dello Spirito Santo tra le pieghe della vostra storia, non tanto negli avvenimenti eclatanti, quanto piuttosto in quelli umili e quotidiani – disse Papa Francesco rivolgendosi al Movimento in occasione del 50esimo -. Questo anniversario potrebbe aiutarvi a camminare in due direzioni: un’opera di purificazione e una nuova semina. Ambedue: purificare e seminare”.

Lo scorso dicembre il Movimento Cristiano Lavoratori ha completato la lunga serie di congressi provinciali in Sicilia e, dopo l’appuntamento di Palermo, si appresta a organizzare l’Assemblea Generale di Roma che si terrà dall’1 al 3 febbraio 2024.

“Una presenza vitale e molto articolata sul territorio quella di MCL, come ampiamente dimostrato dalla qualificata partecipazione in ogni evento e come numericamente evidenziato dalla consistenza organizzativa che è stata riconosciuta all’attività regionale. Una rappresentanza che ci vede già protagonisti – conclude Gennuso – Al Presidente Regionale il compito, affatto scontato ma lusinghiero, di guidare una compagine così significativa ed ambiziosa verso nuovi prestigiosi traguardi”.