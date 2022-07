Salemi, paura per un incendio: fiamme ed esplosioni VIDEO

Tutto sarebbe partito da un negozio di ferramenta

SALEMI (TRAPANI) – Prima le fiamme e il fumo nero e poi diverse esplosioni che si sono sentite in tutta la città di Salemi. È successo questo pomeriggio nella cittadina del Trapanese. Per cause che sono ancora da accertare un incendio si è sviluppato in un negozio di ferramenta di via Mazara.

Prima che le fiamme si propagandassero gli abitanti della palazzina dove a pian terreno si trovava il negozio sono riusciti ad abbandonare le proprie case così come i residenti delle palazzine vicine. Le fiamme hanno causato lo scoppio di una decina di bombole del gas che si trovavano in deposito nel cortile esterno del negozio. Sono intervenuti Vigili del fuoco, Protezione Civile, Corpo forestale, carabinieri e Polizia Municipale.

Sono 10 i mezzi dei vigili del fuoco impegnati nello spegnimento dell’incendio che oggi pomeriggio si è sviluppato nel negozio di ferramenta ‘Fare facile’ di via Mazara a Salemi. Il comando provinciale dei vigili del fuoco ha inviato mezzi dai distaccamenti di Castelvetrano, Mazara del Vallo, dal distaccamento volontari di Salemi e dallo stesso Comando di Trapani. Sono 30, al momento, gli uomini impegnati nelle operazioni.

Ci sono anche 8 anziani tra le persone evacuate a causa dell’incendio. Gli anziani ospiti della comunità ‘Elisir’, con l’aiuto di vigili del fuoco e uomini della Protezione civile, hanno lasciato l’appartamento che si trova al secondo piano della palazzina interessata dalle fiamme. Tra gli anziani non c’è nessun ferito. “Li ho visti uno a uno e stanno tutti bene – ha detto il sindaco Domenico Venuti -, ci siamo già attivati per trovare una sistemazione provvisoria nelle strutture ricettive della città, seppur con difficoltà visto che sono piene di turisti”.