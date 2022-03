‘Salvate i nostri bambini, attivate i corridoi umanitari’ VIDEO

La comunità ucraina è scesa in piazza a Catania.

CATANIA – La comunità ucraina, che vive a Catania, chiede l’immediato stop alla guerra che ormai da oltre una settimana semina terrore e morte nel loro paese d’origine. Una manifestazione per la pace si è svolta oggi pomeriggio in piazza Roma. Assieme a Yuliya Dynnichenko, presidente dell’associazione italo-ucraina onlus “i nuovi confini”, hanno partecipato Egidio Calì, parroco della comunità ucraina, Melita Scuderi, responsabile della Croce Rossa Italiana e i rappresentanti siciliani per i rapporti con il Consolato Generale Ucraino.

“La situazione in Ucraina, adesso, è in pieno caos non sappiamo ne e quando verranno attivati i corridoi umanitari – dice Yuliya Dynnichenko a LiveSicilia – i messaggi che riceviamo dalle famiglie con bambini rinchiusi nelle case e nei bunker senza cibo e in condizioni pessime si susseguono tutti i giorni e sempre in maggiore quantità. Chiediamo all’Europa di attivare immediatamente i corridoi umanitari”.

Piazza Roma si è tinta di blu e giallo, i colori della bandiera ucraina. Negli striscioni e cartelloni l’appello a fermare il massacro in Ucraina. I manifestanti chiedono lo stop, immediato, di una guerra che tutti i presenti non giustificano in nessun modo.

Stasera, invece, ci sarà una fiaccolata per la pace organizzata da Sant’Egidio che arriverà fino Cattedrale.