San Cristoforo, arte e fotografia per restituire bellezza

L'inaugurazione del murale "La donna bendata" e il creative lab di rigenerazione urbana

CATANIA – L’arte come motore di sviluppo per rigenerare le periferie e restituire bellezza ai luoghi che viviamo e che abitiamo. Street art e fotografia dal vivo per donare arte a uno dei quartieri storici della città, San Cristoforo. Umanità, socialità, inclusione nell’inaugurazione del murales “La Donna Bendata” e un creative lab unicum di rigenerazione urbana in uno dei quartieri “difficili” del centro cittadino voluta e attuata da Spazio 47, Hub di Prossimità della Fondazione Èbbene, rigenera San Cristoforo e il Polo Educativo che l’Hub gestisce nel quartiere catanese, in via Villa Scabrosa, insieme a Fondazione Stella Polare.

I campetti di calcio sui tetti dei palazzi in via Stella Polare, donati da Fondazione Milan e il murales donato dal murals artist Mikhail Albano, “La Donna Bendata”, sono stati un momento di aggregazione nel quartiere per un abbraccio vero con i profughi venuti dall’Ucraina, via Stella Polare diventa centro.

“Un momento importante e di inserimento nella mappa del quartiere dal punto di vista culturale più di quanto già non siamo stati con i nostri bambini – dice Dada della Fondazione Stella Polare – Loro sono e fanno, oltre al doposcuola, la musica, la danza e tutto ciò che eleva lo spirito e lo mette nella giusta sintonia”.

Il Polo Educativo Stella Polare ha accolto 22 ucraini nelle stanze che vengono occupate, durante l’estate, dai volontari che si occupano dei bimbi: “È stata una scelta automatica – continua Dada – dovevamo acquistare il bus che servirà ad accompagnare i nostri bambini durante l’estate, in Germania, ma in quel momento abbiamo pensato di invertire rotta arrivando in Polonia e accogliendo i profughi ucraini per ospitarli nei nostri spazi”.

Un abbraccio per la pace che risponde alla campagna di sensibilizzazione contro la guerra lanciata da Per un Nuovo Welfare, Vita Non Profit e Fondazione Èbbene: “Sport, cultura e inclusione – dice Marco Barbarossa presidente di Spazio 47 – una partita di calcetto grazie alla Fondazione Milan e una “Call” per gli artisti che hanno deciso di aderire al progetto di rigenerazione urbana. Oggi inauguriamo il murale di Abramo, “La Donna Bendata”, con il tema della coesione e della connessione”. In via Stella Polare la bandiera ucraina e quella italiana si abbracciano non solo virtualmente.