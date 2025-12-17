San Cristoforo, dalla Regione i fondi per la ristrutturazione dei Salesiani

Schifani: "Manteniamo un impegno assunto"

CATANIA – Il governo regionale ha dato il via libera a un finanziamento di un milione di euro destinato alla ristrutturazione dell’istituto salesiano San Giovanni Bosco di Catania. L’intervento, deliberato dalla giunta su proposta del presidente Renato Schifani, punta a rilanciare le attività di formazione professionale nel cuore del quartiere San Cristoforo, offrendo nuove opportunità ai giovani della zona.

La gestione della spesa e il coordinamento dei lavori saranno affidati al dipartimento tecnico regionale, che darà attuazione al progetto presentato dall’ente ecclesiastico Opera San Giovanni Bosco in Sicilia. L’iniziativa mira a restituire piena operatività alla storica casa delle Salette, punto di riferimento sociale per il territorio.

“Manteniamo un impegno assunto a fine settembre con tutta la comunità salesiana riunita a Catania”, ha dichiarato il presidente Schifani. Secondo il governatore, finanziare la ripresa della formazione professionale in questa struttura “significa contribuire concretamente a dare un futuro lavorativo a tanti giovani provenienti da situazioni socio-economiche di disagio e potenziale a rischio di devianza”.

Schifani ha poi ribadito l’importanza dell’opera salesiana come “argine al dilagare della povertà e della delinquenza” e strumento di contrasto alla criminalità organizzata.