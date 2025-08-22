 Scomparsa in Marocco l'avvocata Denise Zaksongo: vive a Catania
Scomparsa in Marocco l’avvocata Denise Zaksongo: vive a Catania

Il marito Renato Farina ha presentato denuncia ai carabinieri
IL CASO
di
CATANIA – Denise Zaksongo, avvocata ed ex vice direttrice del Cara di Mineo, è scomparsa a Casablanca durante uno scalo aeroportuale il 19 agosto, in un viaggio dall’Italia al Burkina Faso che stava facendo per andare dalla famiglia.

Il consolato generale d’Italia a Casablanca e l’ambasciata d’Italia a Rabat, in coordinamento con la Farnesina, seguono con la massima attenzione fin dalla prima segnalazione il caso, mantenendo costanti contatti con il marito e sensibilizzando le autorità locali per ottenere al più presto notizie. Il marito Renato Farina, medico radiologo del Policlinico di Catania, ha presentato denuncia ai carabinieri e ha lanciato un appello pubblico a chiunque possa avere notizie di Denise, prima avvocata africana in Italia. 

