Bambina scompare dopo un tuffo: in corso le ricerche

Era con due sorelline e un'amica, i sommozzatori setacciano il fondo

MILANO – Il tuffo, l’attesa angosciata, la scomparsa della bambina che non riemerge dalle acque in cui è entrata per fare un bagno. A Mandello del Lario, sulla parte lecchese del lago di Como, sono in corso le ricerche di una bambina di 11 anni che è entrata in acqua ieri pomeriggio intorno alle 16 e non è più ricomparsa.

La scomparsa della bambina

La bambina è entrata in acqua nella zona della foce del torrente Meta insieme a due sorelline e a un’amica. Il gruppetto, in cui nessuno sapeva nuotare, si è trovato in difficoltà a causa del fondo melmoso del lago e sono subito partiti i soccorsi da parte dei bagnanti vicini.

I soccorritori, a cui presto si sono aggiunti vigili del fuoco, carabinieri e personale del 118, sono riusciti a trarre in salvo tre delle quattro bambine. Da quel momento la spiaggia è stata transennata e una squadra di sommozzatori ha iniziato a setacciare il fondo del lago nella zona in cui la bambina è scomparsa.