Scomparsa bimba: è giallo, indagini dei carabinieri

Rilievi scientifici su una macchina sospetta.

TREMESTIERI ETNEO (CT) – Una bimba di 4 anni è scomparsa a Tremestieri etneo. Precisamente nella frazione di “Piano Tremestieri”. In via Piave ci sono i carabinieri per alcuni rilievi scientifici, gli uomini della Sis stanno analizzando e passando al setaccio una vettura ‘sospetta’. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto. La piccola potrebbe essere stata prelevata da alcune persone con il volto travisato che erano proprio alla guida dell’auto ora in mano agli investigatori. Ma su queste ipotesi non ci sono conferme da parte degli inquirenti, che stanno svolgendo le indagini con il massimo riserbo. Il caso infatti è molto delicato. Tutta Tremestieri è comunque con il fiato sospeso e attende notizie per la sorte della bambina.

