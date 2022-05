Secondo taglio del nastro a Misterbianco per la scuola di formazione professionale  A.R.S

2' DI LETTURA

Il Centro di Formazione A.R.S. che opera in Sicilia con sedi nelle province di Catania, Siracusa ed Enna, “doppia” a Misterbianco. E’ stata, infatti, inaugurata la sede formativa dell’Ente “ARS MISTERBIANCO DUE”.

Alla presenza di centinaia di persone, erano presenti, tra gli altri, numerose Associazioni del territorio, diversi rappresentanti delle scuole pubbliche Misterbianchesi, Aziende partner, il Commissario Santina Caffo per la Polizia locale, la Responsabile del CPI provinciale di Catania Dott.ssa Salvatrice Rizzo, il Sindaco del Comune di Misterbianco Marco Corsaro, il Presidente della V^ Commissione Parlamentare all’ARS Formazione e lavoro, On, Luca Sammartino che ha elencato l’intenza attività parlamentare svolta dallo stesso in favore del mondo della formazione. I Dirigenti dell’ARS Regionale ed il Coordinatore delle sedi di Misterbianco Ernesto Calogero.

Il Centro di Formazione Professionale “A.R.S.” di Misterbianco è attivo già da tre anni con gli indirizzi Operatore del Benessere Acconciatura, Estetica ed Operatore della Ristorazione, e con l’inaugurazione della nuova sede in via E.Fermi 9/C intende investire ancora di più – spiega Il Coordinatore Ernesto Calogero – nella crescita e nella formazione degli studenti, in modo da consentire loro sia il successo formativo che un reale inserimento nel mondo del lavoro. “Abbiamo preso un foglio ed una matita e li abbiamo consegnati all’amico Ernesto Calogero… e il risultato non poteva che essere questo! ARS vuol dire appartenersi ed è una grande famiglia! Noi dovevamo continuare ad investire su questo territorio e su questa squadra vincente!” Queste le parole del Presidente A.R.S. Dott. Giuseppe Sassano, mentre il Direttore Generale A.R.S. Dott. Salvo Lo Bianco ha rivolto agli studenti un invito a credere sempre nelle proprie passioni e nel futuro.

Il programma della serata è stato poi ricco di eventi, fra questi una sfilata di acconciature e make-up scenografici realizzati dagli allievi dei corsi di Acconciatura ed Estetica e dopo la visita dei locali scolastici e del nuovo laboratorio professionale, un brindisi e un rinfresco preparato dagli allievi del Percorso di Preparazione Pasti – Operatore della Ristorazione. Padre Giuseppe Raciti, prima della benedizione della nuova sede, oltre a ricordare la collaborazione e l’amicizia nata da tempo con gli amici dell’ARS di Misterbianco, ha voluto sottolineare l’importante lavoro che deve essere svolto in sinergia tra scuola e famiglia per condurre i giovani verso un futuro più sano.