Selvaggia Lucarelli attacca i “Primitivi” di Avola VIDEO

Sui social la denuncia della giornalista

1' DI LETTURA

“Il comune di Avola (Siracusa) ha fatto installare delle telecamere nascoste per rintracciare chi butta l’immondizia per strada. Beh, questi primitivi (guardate la quantità di roba che buttano) per esempio sono stati rintracciati, denunciati e multati pesantemente. Quanto godimento”. A scriverlo è Selvaggia Lucarelli sui social, con a corredo un video.