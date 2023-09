Ascoli-Palermo 0-0, reti inviolate dopo i primi 45 minuti – LIVE

Segui la diretta della sfida tra i bianconeri e i rosanero

Il Palermo a caccia del quarto risultato utile consecutivo, l’Ascoli per ritrovare punti ed entusiasmo davanti il proprio pubblico. Le due squadre scendono in campo allo stadio “Del Duca” in occasione della quinta giornata del campionato di Serie B.

La partita

Ore 14.50 – Terminano i primi 45 minuti del match andati avanti a ritmi abbastanza lenti. Poche le azioni pericolose, sfida equilibrata allo stadio “Del Duca”.

47′ – Allo scadere del primo tempo Mendes non colpisce il pallone davanti la porta di Pigliacelli, brivido per il Palermo.

45′ – I minuti di recupero saranno due.

42′ – Brunori serve bene Mateju che si inserisce in area, il numero 37 può calciare da posizione defilata ma mette la sfera in mezzo. Passaggio letto dalla difesa avversaria.

39′ – Ammonito Viali, tecnico dell’Ascoli, per proteste.

38′ – Il direttore di gara viene richiamato dal VAR, c’è l’on-field review: Bayeye non tocca Di Francesco, niente rigore per i rosanero.

36′ – Pestone di Bayeye ai danni di Di Francesco, non ha dubbi l’arbitro: è calcio di rigore per il Palermo!

34′ – Scambia bene l’Ascoli davanti l’area di rigore del Palermo, poi calcia Milanese con il destro ma il tiro non è preciso.

24′ – Giallo per Aurelio, evidente il suo fallo su Rodriguez spinto alle spalle dopo un ottimo rilancio sulla profondità di Viviano.

15′ – Aurelio va vicinissimo al gol con un colpo di testa su cross di Stulac durante gli sviluppi di un calcio d’angolo, Viviano però si fa trovare pronto.

10′ – La prima parata del match è di Viviano che blocca senza troppi problemi un tiro da calcio di punizione di Stulac.

Ore 14.02 – Primo pallone affidato ai rosanero, l’arbitro fischia e comincia il match.

Ore 14.00 – Squadre sul terreno di gioco, soliti saluti di rito.

Ore 13.50 – Si rientra negli spogliatoi, tutto pronto per il fischio d’inizio in programma alle 14.00.

Ore 13.40 – Le due compagini in campo per il riscaldamento.

Il tabellino

ASCOLI: 2 Viviano, 5 Gnahoré, 8 Giovane, 14 Quaranta, 18 Di Tacchio, 20 Milanese, 28 Manzari, 40 Bayeye, 55 Bellusci (cap.), 90 Mendes, 99 Rodriguez. A disposizione: 1 Barosi, 12 Bolletta, 3 Haveri, 6 Kraja, 7 Milico, 10 Caligara, 15 D’Uffizi, 23 Falzerano, 30 Nestorovski, 33 Botteghin, 54 Falasco, 73 Masini. Allenatore: Viali.

PALERMO: 22 Pigliacelli, 5 Lucioni, 6 Stulac, 8 Segre, 9 Brunori (cap.), 10 Di Mariano, 17 Di Francesco, 31 Aurelio, 32 Ceccaroni, 37 Mateju, 53 Henderson. A disposizione: 1 Desplanches, 12 Nespola, 2 Graves, 3 Lund, 4 Gomes, 7 Mancuso, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 20 Vasic, 27 Soleri, 30 Valente, 80 Coulibaly. Allenatore: Corini.

ARBITRO: Dionisi (L’Aquila). Assistenti: D’Ascanio (Ancona) – Ceolin (Treviso). Quarto Ufficiale: Baratta (Rossano). VAR: Miele (Nola). AVAR: Mazzoleni (Bergamo).

MARCATORI:

NOTE: Ammoniti: Aurelio (P), Viali non dal campo (A).