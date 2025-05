Sesso in cambio di favori: arrestati due carabinieri e un poliziotto

Sono accusati di induzione indebita a dare o promettere utilità

SIRACUSA – Polizia e carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di due carabinieri e un poliziotto: sono accusati di induzione indebita a dare o promettere utilità.

L’indagine è scattata nel gennaio scorso quando una donna si è presentata all’ufficio denunce di un commissariato per ritirare una querela presentate per altre vicende e, durante l’attesa, avrebbe esternato gravi accuse nei confronti di un appartenente dello stesso commissariato e di due appartenenti alla stazione dei carabinieri che, in precedenza, avrebbero richiesto e ottenuto da lei prestazioni sessuali.

Le richieste di prestazioni sessuali sarebbero state pretese “dando in cambio la promessa di favori e interessamenti in relazione a una vicenda giudiziaria e a problematiche di vicinato”. Sono state avviate le indagini, coordinate dalla Procura di Siracusa, che hanno portato agli arresti.