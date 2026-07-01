Sferracavallo, revocato il divieto di balneazione: mare di nuovo fruibile

Ferrandelli: "Come avevamo evidenziato, non era necessario alimentare allarmismi"

PALERMO – Revocato il temporaneo divieto di balneazione nel tratto di mare di Sferracavallo interessato nei giorni scorsi da un’elevata concentrazione di Ostreopsis cf. ovata. Lo rende noto l’assessorato comunale alla Salute, precisando che il provvedimento è stato disposto con l’ordinanza sindacale n. 93 del 1° luglio 2026.

La decisione arriva dopo gli ultimi monitoraggi effettuati da Arpa Sicilia, che hanno rilevato valori rientrati nella cosiddetta “fase di routine”, con un rischio sanitario considerato trascurabile.

“Come avevamo già evidenziato nei giorni scorsi, non era necessario alimentare particolari allarmismi”, afferma l’assessore comunale alla Salute, Fabrizio Ferrandelli. “La presenza di Ostreopsis cf. ovata è un fenomeno noto, tipicamente stagionale, costantemente monitorato dagli enti competenti e che, nella maggior parte dei casi, tende a ridursi naturalmente nell’arco di pochi giorni grazie al ricambio delle acque e all’azione delle correnti e delle maree”.

Ferrandelli sottolinea che il precedente divieto di balneazione era stato adottato “esclusivamente a scopo precauzionale, per tutelare la salute pubblica”. “Oggi, alla luce dei nuovi dati scientifici, possiamo comunicare ai cittadini e ai bagnanti il ripristino della piena balneabilità del sito”, aggiunge.

L’assessore rende noto, inoltre, che Arpa Sicilia ha effettuato nella giornata di oggi un ulteriore campionamento per confermare il trend favorevole già registrato e proseguire l’attività di monitoraggio prevista dai protocolli regionali.

“Continueremo a seguire con la massima attenzione l’evoluzione del fenomeno, mantenendo costante il coordinamento con Arpa Sicilia e con tutte le autorità sanitarie competenti. La salute dei cittadini resta la nostra priorità, ma è altrettanto importante fornire informazioni corrette, trasparenti e basate su dati scientifici, evitando inutili allarmismi”, conclude Ferrandelli.