Siccità, il piano urgente per la Sicilia: 50 mln per i dissalatori mobili

Focus su Porto Empedocle, Gela e Trapani, la soddisfazione di Salvini

ROMA – Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha presieduto oggi la cabina di regia per l’emergenza idrica, focalizzata su Sicilia e Umbria. Lo rende noto il Mit.

Siccità, il piano urgente

In dettaglio, è stato approvato il piano d’intervento urgente per la Sicilia: si investirà in dissalatori mobili per recuperare fino a 1.000 L/sec, per l’ambito territoriale di Porto Empedocle, Gela e Trapani. L’intervento costerà 50 milioni di euro resi disponibili dalla Regione.

L‘attivazione è prevista entro il giugno 2025. “Soddisfazione di Salvini per la celerità con cui il commissario incaricato Dell’Acqua è riuscito a concordare soluzioni con tutti gli interlocutori interessati”, specifica il ministero.