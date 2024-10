Sicilia, innovazione dell’economia: presentato il fondo Hope VIDEO

Si tratta della prima piattaforma d'investimento di lungo periodo per la trasformazione e innovazione dell'economia italiana

È stato presentato oggi a Catania il fondo HOPE, alla presenza, tra i tanti, del Vice Presidente e Assessore all’economia della Regione Siciliana, Gaetano Armao, del Sindaco di Catania Salvo Pogliese, delle autorevoli personalità del mondo confindustriale e del Presidente della BapR, Arturo Schininà.

Con Banca Agricola Popolare di Ragusa arriva in Sicilia Hope, la prima piattaforma d’investimento di lungo periodo per la trasformazione e innovazione dell’economia italiana con obiettivi Esg, che punta a promuovere progetti di sostenibilità economica e ambientale per le città, le imprese e i cittadini. “La collaborazione con Hope – spiega Saverio Continella, direttore generale dell’istituto di credito – rappresenta la traduzione economica, sociale e relazionale di ciò che per la banca significa supportare il territorio e generare valore in particolar modo per le piccole e medie imprese, struttura portante del sistema produttivo. La ripresa della Sicilia e del nostro Paese, oltre per i fattori economici – osserva – è sempre più legata alla capacità di incoraggiare un’intelligente transizione digitale, un sapiente uso delle risorse e una diversa concezione di futuro e di responsabilità ambientale e sociale. Grazie ad Hope riusciremo a generare le migliori condizioni di business contribuendo a costruire una società sostenibile”.