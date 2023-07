Spotify aumenta il prezzo dell’abbonamento: quanto costeranno

L'azienda ha spiegato che la modifica dei prezzi è stata giustificata delle nuove funzioni

Il servizio di streaming Spotify, la piattaforma di streaming più utilizzata al mondo, ha aumentato il costo dei propri abbonamenti.

L’aumento dei prezzi riguarda tutte le categorie di abbonamenti: oltre al servizio Premium sono coinvolti anche le categorie Duo e Family e anche l’abbonamento Student, dedicato agli studenti universitari.

Gli aumenti cominceranno da oggi e gli utenti verranno informati con una mail:

Ecco quanto costeranno i nuovi abbonamenti:

Premium Individual: si passa da 9,99 a 10,99 euro;

Premium Duo: si passa da 12,99 a 14,99 euro;

Premium Family: si passa da 15,99 a 17,99 euro;

Premium Student: si passa da 4,99 a 5,99 euro.

Spotify ha spiegato che la modifica dei prezzi è stata giustificata delle nuove funzioni: “Il mercato ha continuato a evolversi dal nostro lancio. Così, per poter continuare a innovare, stiamo modificando i nostri prezzi di abbonamento Premium in diversi mercati del mondo. Questi aggiornamenti ci permetteranno di continuare a creare valore per gli ascoltatori, per l’industria musicale e per i creator sulla nostra piattaforma. A partire da oggi, gli abbonati esistenti in questi mercati riceveranno un’e-mail che spiega cosa significa per il loro account”.