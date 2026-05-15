Stagione Beach Soccer al via, Abete “Spettacolo tecnico e promozione territori”

ROMA (ITALPRESS) – E’ tutto pronto per la stagione 2026 della Serie A Q8 del Beach Soccer Figc-Lega Nazionale Dilettanti, l’unico campionato ufficiale, il più longevo e competitivo al mondo giunto alla 23ª edizione. Teatro della presentazione, la sede di Esperienza Europa “David Sassoli”, con la partecipazione di istituzioni, promoter delle tappe, partner e addetti ai lavori. Un appuntamento che ha aperto una 23ª stagione pronta a portare lo spettacolo del Beach Soccer sulle spiagge più belle d’Italia, attraverso un percorso che unirà sport, promozione territoriale, turismo ed eventi. Ad aprire l’incontro (moderato e presentato la giornalista e conduttrice televisiva Stefania Renda il saluto istituzionale di Valeria Fiore, in rappresentanza del Parlamento europeo in Italia e di Esperienza Europa “David Sassoli”. Per la Lnd sono intervenuti il presidente Giancarlo Abete e il coordinatore del Dipartimento Beach Soccer Roberto Desini. Per Q8, Title Main Partner del Campionato, Fabio Curtacci, retail & marketing director presso Q8 Kuwait Petroleum Italia. Nel corso dell’evento sono stati svelati il calendario della stagione, le sedi delle tappe, i principali appuntamenti agonistici, le novità organizzative e progettuali della nuova stagione.

“Il Beach Soccer è ormai una disciplina matura, uno sport dalla dimensione internazionale che ha saputo consolidarsi nel tempo, unendo il valore tecnico e agonistico alla promozione dei territori che ospitano le competizioni – le parole del presidente della Lnd, Giancarlo Abete -. Parliamo di una realtà che valorizza location turistiche di grande richiamo e che riesce a coinvolgere il pubblico, creando partecipazione, relazioni e senso di comunità. Negli anni l’attività si è strutturata e organizzata, acquisendo solidità e credibilità anche grazie al contributo delle amministrazioni locali, che hanno creduto nel progetto e ne hanno accompagnato la crescita. Ringrazio il partner commerciale Q8 per il sostegno garantito per il secondo anno alla Lnd. Ogni evento sul territorio rappresenta una manifestazione concreta della presenza e dell’impegno della Lega Nazionale Dilettanti”. Per Abete “il Beach Soccer è uno sport fortemente legato al turismo, capace di generare nuove opportunità e nuove relazioni. Assume un valore sociale importante, perchè promuove benessere, aggregazione e attività sportiva anche durante l’estate. In questo percorso la Lnd continua a essere presente, con convinzione e responsabilità”.

Le parole di Abete hanno trovato riscontro nel pensiero di Fabio Curtacci, retail & marketing director presso Q8 Kuwait Petroleum Italia: “Continuiamo con convinzione il nostro viaggio al fianco del Beach Soccer perchè crediamo nella bellezza dell’Italia e nel valore delle location in cui questa disciplina viene praticata. Due anni fa Q8 ha celebrato i suoi 40 anni di attività e in quell’occasione abbiamo scelto di intraprendere un nuovo percorso, orientato non solo alla presenza commerciale ma anche alla responsabilità verso le comunità in cui operiamo. Questa partnership nasce da una visione condivisa: non volevamo limitarci a un’operazione di marketing, ma costruire un progetto capace di generare valore per il territorio. Le caratteristiche del Beach Soccer si integrano con l’identità di Q8: il mare, la sabbia, il sole, elementi che richiamano anche il nostro logo, ma soprattutto il dinamismo e l’energia di una disciplina che anima l’estate e le spiagge italiane”. Roberto Desini si è soffermato sull’attività organizzativa: “L’aspetto che più ci fa piacere è il numero crescente di candidature per ospitare le tappe del nostro circuito. Le richieste sono state talmente numerose che non è stato possibile soddisfarle tutte: un segnale molto positivo che testimonia lo stato di salute dell’intero movimento. Significa che il lavoro intrapreso sta producendo risultati concreti e che, in prospettiva, cercheremo di coinvolgere anche nuove sedi. La suddivisione del Campionato in due Poule sta dando i suoi frutti e il livello della competizione si è alzato. Il movimento sta maturando sotto tutti i profili. Aumentano gli impianti permanenti e questo rappresenta un investimento strategico, perchè rafforza le basi dello sport e consente ai club di programmare con maggiore continuità. Mi fa particolarmente piacere la continuità del campionato femminile: siamo stati tra i primi al mondo a crederci e continuiamo a investire con convinzione in questo settore. Lo stesso vale per l’Under 20, introdotta 6 anni fa e che oggi sta restituendo risultati importanti”. Il campionato prenderà il via a Castelsardo (dal 30 maggio al 2 giugno), alla sua prima assoluta nel circuito ufficiale della Lnd, con la Poule Scudetto e la finale della Supercoppa maschile. La stagione proseguirà poi tra Terracina (Under 20 dal 10 al 14/6 e Coppa Italia dal 17 al 21/6) e Lignano Sabbiadoro (25-28/6, Poule Promozione e Coppa Italia femminile), fino al grande ritorno di Praia a Mare (3/12 luglio entrambe le Poule e la Coppa Italia U20), che sarà sede del Beach Soccer ufficiale dopo l’ultima esperienza del 2007. Tra le novità più attese della stagione anche l’esordio assoluto di Anzio nel circuito della Serie A Q8 (17/25 luglio entrambe le Poule maschili e la Supercoppa femminile), mentre le finali Scudetto si disputeranno a Scoglitti, in Sicilia, dal 4 al 9 agosto 2026. Anche in questa stagione si giocheranno tre competizioni: Serie A Q8, Under 20 e femminile. In programma ben nove finali, tre Scudetti, altrettante finali di Coppa Italia e Supercoppe.

Questi gli organici:

Gli organici.

POULE SCUDETTO: Cagliari, Città di Milano, Genova, Icierre Lamezia, Napoli, Naxos, Energy Pisa, Sambenedettese, Ecoris Viareggio, We Beach Catania.

POULE PROMOZIONE: Bologna, Brancaleone, Faventia, Gladiators Viareggio, Roma, Sakro Crotone, Sicilia, Stella Del Mare San Benedetto, Terracina e Vastese.

UNDER 20

Girone A: Icierre Lamezia, MG Media Eboli, Napoli, Lenergy Pisa, Sambe-nedettese e Terracina.

Girone B: Futsal Vasto, Genova, Lazio, Roma, Ecoris Viareggio, We Beach Catania.

FEMMINILE: Cagliari, Città di Milano, CUS, Genova, Lady Terracina e Vjs Velletri.

IL VIDEO

– Foto ufficio stampa Lnd –

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