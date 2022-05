Incendio mentre si gira la fiction con Ambra: “Partito dal set”

Fiamme durante le riprese della serie tv sulla Protezione civile. L'ipotesi su cui si sta indagando

1' DI LETTURA

Un incendio è divampato a Stromboli, nelle Eolie, durante le riprese di una fiction, con Ambra Angiolini, sulla protezione civile. Il vento di scirocco sulle isole ha propagato l’incendio che partito dalla zona soprastante San Vincenzo ha raggiunto anche Scari.

Le fiamme stavano per raggiungere le villette

Almeno cinque ettari di macchia mediterranea è ridotta in cenere e le fiamme rischiano di raggiungere anche alcune villette. Sono intervenuti un canadair e un elicottero che stanno “bombardando” le zone interessate dalle fiamme con continui con acqua di mare.

L’intervento dei vigili del fuoco

Un elicottero AW 139 dei vigili del fuoco (Drago 142) in servizio presso il Reparto Volo di Catania è intervenuto per l’opera di spegnimento. Sul posto anche vigili del fuoco via terra. Non è ancora chiaro da dove si sia propagato il rogo.

Le indagini

I carabinieri della compagnia di Milazzo hanno avviato indagini per accertare se l’incendio sia divampato durante le riprese della fiction sulla “Protezione civile” che dagli inizi del mese la troupe diretta dal regista Marco Pontecorvo sta girando nell’isola delle Eolie con protagonista Ambra Angiolini. “Non si esclude questa possibilità – dicono gli inquirenti – circostanza però da accertare”. Fatto sta che l’incendio anche per lo scirocco si è esteso per quasi tutta la montagna dal costone soprastante San Vincenzo fino a raggiungere la parte alta della zona di Scari e fino a lambire alcune villette. Grazie all’intervento di un elicottero e a un canadair adesso le fiamme cominciano ad essere sotto controllo.