Le parole dell'assessore alle Attività produttive

PALERMO – “In questi giorni di caldo intenso il mio pensiero va a tutte quelle donne e quegli uomini che, nonostante le temperature elevate, continuano a lavorare all’aperto per garantire servizi essenziali e assicurare un futuro alle proprie famiglie. Operai, edili, agricoltori, manutentori e tanti altri lavoratori meritano il rispetto e la gratitudine di tutti”.

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Lo ha affermato l’assessore regionale Edy Tamajo, intervenuto oggi all’open day sulla prevenzione degli effetti delle alte temperature, organizzato dall’Asp di Palermo nella Casa di comunità hub di Carini.

Tamajo: “Segnale concreto”

“Questa iniziativa – ha aggiunto – è un segnale concreto di attenzione verso la salute dei cittadini. Informare, prevenire e sensibilizzare sono strumenti fondamentali per affrontare un’estate caratterizzata da temperature sempre più elevate”. Durante l’open day sono stati offerti gratuitamente servizi di misurazione della pressione arteriosa, distribuzione di materiale informativo e ventagli, oltre a consigli utili su alimentazione e corretta idratazione durante i periodi di caldo intenso.