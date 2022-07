Taormina canta e balla con Achille Lauro “Superstar” VIDEO

L'artista camaleontico ha incantato i fan che hanno affollato il Teatro antico

2' DI LETTURA

Nuova tappa per il tour “Superstar” di Achille Lauro che, dopo il successo delle date precedenti, ha debuttato a Taormina, giovedì sera, al Teatro Antico, di fronte ad una cavea gremita. Accompagnato dall’Electric Orchestra, composta da ben 50 elementi, con cui ha letteralmente infiammato la precedente tappa al Rock in Roma, il poliedrico cantante veronese si è esibito in una performance memorabile, mettendo insieme rock e pop in una fusione di vocalità che hanno preso vita nella densa scaletta prevista per la serata. Partendo dunque dai brani forse più eversivi “Delinquente/Generazione X, “Maleducata” e “Me ne frego”, l’autore ha da subito chiarito gli intenti della serata. Tuttavia, dopo poche tracce un guasto tecnico ha bloccato per una durata di più di 10 minuti l’esibizione… ma non la performance!



Con una straordinaria padronanza sul palco, infatti Achille Lauro ha dapprima coinvolto la band con delle indicazioni che componessero dei sound inediti e apprezzatissimi dal pubblico per poi procedere con una strepitosa versione del pezzo “Rolls Royce”, arrangiato come mai prima senza batteria, in una suggestiva cornice come quella del Teatro Antico di Taormina, rendendo irripetibile il momento.

“Io farei così tutti i concerti, andiamo avanti, ogni concerto sempre diverso”, proprio così infatti ha commentato il cantante ringraziando il pubblico della comprensione e della partecipazione, riprendendo poi il filo della narrazione con il pezzo successivo ‘Stripper’.



La parte centrale dell’evento con la successione dei brani ‘Fiori rosa’, ‘Sabato sera’, ‘Lauro / Barrilete cosmico’, ‘Domenica’ il celebre brano di Sanremo e il medley ‘Teatro & cinema’ – ‘Mamacita’ – ‘Amore mi’ – BVLGARI’ – ‘Roma’ si è svolta come da programma, tra un coro dei fan e il cambio d’abito dell’artista che ha sfoggiato in scena look da urlo: in primis una tuta aderente in pelle nera e successivamente un body sparkling abbinato ad un pantalone, anch’esso tutto luccicante.



Con questa mise si sono aperte le danze della sezione più movimentata della serata, in cui la cavea è esplosa in ballo tra le note dei successoni che si sono alternati nella notte stellata a Taormina: ‘Bam Bam Twist’, ‘Solo noi’, ‘Come me’, ‘1969’, ‘Pessima’, ‘Marilù’, ‘Cadillac’, ‘Latte+’, ‘Penelope’ e ‘La bella e la bestia’

Superata già la mezzanotte, un’instancabile Achille Lauro ritorna in scena con l’ultimo cambio d’abito della serata: un elegantissimo completo bianco, in perfetta sinergia con l’atmosfera finale che si respirava, complice anche il susseguirsi dei pezzi più toccanti del repertorio dell’artista: ‘16 marzo’, ‘Scusa’ e ‘C’est la vie’. In questo modo il cantante, ringraziando nuovamente i presenti, ha colto l’occasione per invitare tutti al prossimo appuntamento.