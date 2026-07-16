 Taormina, turista morto nella baia di Mazzarò
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Taormina, turista trovato senza vita nella baia di Mazzarò

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A dare l'allarme alcuni bagnanti
LA TRAGEDIA
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TAORMINA (MESSINA) – Un turista di 84 anni, che soggiorna ogni anno a Taormina, è stato trovato senza vita, probabilmente colto da malore, nella baia di Mazzarò.

Il cadavere dell’anziano è stato recuperato dai bagnini.

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Secondo una prima ricostruzione dei fatti, al vaglio della Locamare di Giardini Naxos, diretta dal comandante, Leonardo Foti, la moglie non si sarebbe accorta di quanto accaduto e l’allarme sarebbe stato lanciato da altri bagnanti.

È stato anche richiesto l’intervento dei sanitari del 118, ma, purtroppo, per l’anziano non c’è stato nulla da fare. Su quanto accaduto sono in corso accertamenti.

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