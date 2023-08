Taranto, i vicini non la vedono da giorni: trovata in stato di decomposizione in casa

Terribile la scena che si sono trovata di fronte i soccorritori

Terribile rinvenimento avvenuto nelle scorse ore in un‘abitazione di Taranto, nella casa la polizia ha scoperto il corpo senza vita e in stato di decomposizione di una donna di 62 anni.

L’orribile scena è stata scoperta dopo che i vicini di casa della donna avevano allertato le forze dell’ordine per segnalare uno strano odore proveniente dall’abitazione. Dall’appartamento dove la donna viveva da sola, inoltre, da tempo nessuno rispondeva al campanello

Terribile la scena che si è presentata davanti ai primi soccorritori. La donna giaceva senza vita nel bagno, seduta sul water ma già in stato di decomposizione. Sul posto sono accorsi anche medico legale e scientifica per i rilevi del caso e la rimozione del cadavere ed è stato informato il pm di turno. Al momento non sono state ancora accertate le cause del decesso, che saranno stabilite dall’autopsia.

Al vaglio degli inquirenti anche alcune ferite che sarebbero state riscontrate sul corpo. La casa è stata posta sotto sequestro e questa mattina sarà effettuato un altro sopralluogo da parte degli inquirenti. Restano da costruire anche gli ultimi contatti della signora che pare non avesse parenti prossimi.