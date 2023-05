Tassi d’usura fino al 490%: 9 arresti a Catania

Minacce ed appostamenti per intimorire le vittime e assoggettarle agli aguzzini.

CATANIA. Nove persone sono state arrestate dalla polizia nell’ambito di un’operazione contro un diffuso e sommerso sistema di prestiti a usura ai danni di persone in precarie condizioni economiche.



Dalle indagini, coordinate dalla Procura distrettuale etnea, è emerso che ai prestiti, generalmente di piccoli importi, tra i 1.000 e i 2.000 euro, venivano applicati tassi usurari fino a 490% annuo. Le rate, pagate settimanalmente o mensilmente, erano riscosse facendo ricorso a minacce e ad appostamenti per intimorire le vittime e assoggettarle agli aguzzini. Sono in corso perquisizioni da parte di investigatori della squadra mobile della Questura e della sezione di Polizia giudiziaria della Procura Distrettuale di Catania.



Particolari sull’operazione antiusura, denominata “Sotto traccia”, saranno resi noti nel corso della mattinata.