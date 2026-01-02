Tentata estorsione con ‘cavallo di ritorno’, tre arresti nel Messinese

Avevano chiesto 600 euro per la restituzione dell'auto rubata

TORREGROTTA (MESSINA) – La sera di Capodanno, a Torregrotta i carabinieri della compagnia di Milazzo hanno arrestato in flagranza tre persone per tentata estorsione commessa con il metodo del cosiddetto “cavallo di ritorno”.

Gli indagati avevano contattato telefonicamente uno straniero che nella serata del 30 dicembre scorso aveva subito a Messina il furto dell’auto, chiedendogli 600 euro per ottenere la restituzione del veicolo. La vittima si è rivolta ai carabinieri che, coordinati dalla Procura Messina, hanno predisposto immediatamente un apposito servizio e arrestato i tre nel luogo dove avrebbero dovuto ricevere il denaro.

I tre sono stati sottoposti agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.