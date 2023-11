Uccise il marito con il cianuro: condannata a 30 anni ma ai domiciliari

Loredana Graziano e Sebastiano Rosella Musico

I familiari: "È un'ingiustizia, deve andare in carcere"

PALERMO – Viveva la realtà coniugale come una trappola. Loredana Graziano era insofferente e adottò la soluzione finale. Uccise il marito, Sebastiano Rosella Musicò, con il veleno. La condanna a 30 anni per omicidio volontario diventa definitiva. Lo ha stabilito la Cassazione. Graziano resta ai domiciliari. Deve prendersi cura del figlio piccolo. L’interesse del bambino va salvaguardato prima di ogni cosa. I familiari della vittima non ci stanno e annunciano battaglia.

Sebastiano Rosella Musico, 40 anni, fu avvelenato nel 2019 con il cianuro. Faceva il pizzaiolo. Si pensò a un infarto, ma a Termini Imerese cominciò a venire a galla una’altra ipotesi, alternativa e macabra. L’imputata è stata giudicata con il rito abbreviato. Quando avvenne il delitto era ancora possibile evitare l’ergastolo scegliendo il rito alternativo. Dal 20 aprile 2019 è entrata in vigore una nuova legge. Il giudizio abbreviato non è più ammesso per i delitti puniti con il massimo della pena.

L’amante svelò il segreto

La terribile storia emerse un anno dopo la morte di Rosella Musico, in concomitanza con l’arresto di un uomo per stalking. Si trattava dell’amante della donna. A denunciarlo era stata l’imputata con cui aveva una relazione da tempo. Lei raccontava di essere perseguitata dall’uomo che non si rassegnava alla fine della relazione. Lui giurava che fosse tutto falso e per mettere in guardia i carabinieri sulla pericolosità della donna raccontò di avere saputo dell’omicidio del pizzaiolo. La Procura fece riesumare la salma. L’autopsia svelò la presenza di cianuro. Prima la donna fece ingerire al marito un farmaco anti coagulante con effetti tossici in caso di sovra dosaggio. Non avendo ottenuto il risultato voluto passò al cianuro. Il movente? Insofferenza verso la vita coniugale.

I familiari

“Sebbene attendessimo con sicurezza la conferma della sentenza di condanna, non ci rassegniamo all’ingiustizia che Graziano possa beneficiare del comodo trattamento degli arresti domiciliari – spiegano Domenico e Maria Concetta Rosella Musicò, fratello e sorella della vittima – . Non è giusto che una imputata condannata definitivamente per un delitto gravissimo, consumato in maniera subdola e violentissima, possa beneficiare di un trattamento carcerario di favore perché madre di un bambino di meno di tre anni. Resta aperta una ferita dolorosissima. L’imputata aveva già avuto la possibilità di andare a vivere con il proprio figlio presso una casa famiglia nei pressi di Avellino, ove scontare la pena in regime di sorveglianza attenuata, ma incredibilmente ha rifiutato questa scomoda alternativa perché lontano da casa. Sostanzialmente gli viene accordato il capriccio di scontare la pena, ora definitiva e meritatissima, ai domiciliari per vivere comodamente dopo il gravissimo delitto che ha consumato. È una grandissima ingiustizia.”

Gli avvocati di parte civile

“Ora ci occuperemo di porre rimedio all’intollerabile ingiustizia per l’attuale beneficio accordato all’imputata di scontare la pena agli arresti domiciliari – commentano gli avvocati Salvatore Sansone e Provvidenza Di Lisi, che assistono i familiari parte civile -. Il 30 gennaio scorso la Corte di assise di appello di Palermo, confermando sentenza di condanna per omicidio volontario aggravato alla pena di 30 anni di reclusione, aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura cautelare presentata dalla sua difesa evidenziando la gravità delle condotte poste in essere e quindi la persistenza della sua pericolosità. Ora il passaggio in giudicato della sentenza di condanna ci impegnerà a sollecitare la revoca di qualunque beneficio in favore di Loredana Graziano perché possa scontare la pena in carcere e non ai domiciliari.