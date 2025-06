Terrana: “I cattolici facciano fronte comune in politica”

"Serve u unico movimento moderato"

PALERMO – “Sono ormai note a tutti le cifre sull’astensionismo dal voto e sull’assenza di un’area moderata che possa portare avanti i valori della dottrina sociale della chiesa. Dobbiamo fare fronte comune e riunire tutte le forze per poter rilanciare un’azione politica che metta al centro l’uomo e la donna, la famiglia e quei valori che da sempre hanno caratterizzato la nostra società e fatto dell’Italia la quinta potenza mondiale”. Lo dice il responsabile nazionale Enti locali dell’Unione di centro, Decio Terrana, che venerdì 13 giugno interverrà a Grosseto al convegno organizzato dall’Associazione etica e valori cristiani su ‘Dottrina Sociale della Chiesa e Impegno dei Cattolici in Politica’.

La manifestazione si terrà alle 16 presso la Sala Pegaso 2 del Palazzo della Provincia di Grosseto, in Piazza Dante 35. “Assieme ad associazioni cristiane e di carattere sociale – spiega Terrana – discuteremo della fondamentale importanza della dottrina sociale della Chiesa nella Società di ieri e di oggi e di come sia opportuno un impegno dei cattolici in Politica per riportare al centro della discussione politica i nostri valori non negoziabili”.

Terrana, che ha anche pubblicato un testo intitolato ‘L’Impegno dei Cattolici in Politica – Un’alleanza per il futuro dell’Italia’, già da tempo sostiene la necessità di riunire tutte le associazioni e le sigle cattoliche in un unico movimento moderato che possa portare avanti i valori della dottrina sociale della chiesa.