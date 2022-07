Tragedia alla festa di compleanno: precipita in un pozzo e muore

E' successo a Erice. Chi è la vittima

Festa di compleanno finisce in tragedia a Erice, un uomo di 40 anni, che stava festeggiando il compleanno con amici e familiari, è morto dopo essere precipitato in un pozzo artesiano profondo 25 metri. Il fatto è accaduto poco dopo la mezzanotte in contrada Pegno.

La prima ricostruzione, chi è la vittima

Scenario della tragedia una villetta che l’uomo, Antonio Andreani, aveva preso da poco in affitto. Secondo una prima ricostruzione preso dalla baldoria non si è reso conto di ritrovarsi a ballare e saltare sulla copertura di un pozzo artesiano che di colpo ha ceduto.

Disposta l’autopsia

Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. Il corpo dell’uomo è stato recuperato solo nelle prime ore del mattino e dopo l’arrivo da Palermo dei vigili del fuoco del gruppo speleologico fluviale. Il corpo dell’uomo è stato recuperato dopo che il pozzo è stato svuotato. Adesso si trova presso la camera mortuaria di Marsala per l’autopsia disposta dalla Procura di Trapani che ha aperto una indagine.