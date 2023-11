Tragedia in provincia di Bergamo: anziana in bici travolta e uccisa da un furgone

Inutili i soccorsi del personale del 118

BERGAMO – Tragedia a Brusaporto, in provincia di Bergamo. Domenica pomeriggio una donna di 84 anni è morta investita da un furgone mentre pedalava in bicicletta: l’incidente si è verificato all’altezza di un incrocio. La polizia stradale di Bergamo si è occupata dei rilievi per ricostruire nei dettagli la dinamica dell’incidente mortale.

La vittima si chiamava Giuditta Carminati, pensionata residente a Bagnatica. Sul posto il personale del 118 con un’automedica e un’ambulanza. Inutili i soccorso, per l’anziana donna non c’era ormai più niente da fare. Illeso, ma sotto choc, il conducente del furgone, un uomo di 49 anni.