Tragico incidente sulla Statale 284: c’è una vittima

Lo scontro avrebbe coinvolto almeno tre mezzi.

SANTA MARIA DI LICODIA. Uno scontro terribile che ha visto coinvolte almeno due auto ed un furgone. L’incidente ha provocato una vittima: grave anche un’altra persona per la quale era stato allertato l’elisoccorso . Il ferito è stato, tuttavia, trasportato in ambulanza verso il capoluogo etneo.



L’incidente è avvenuto lungo la famigerata Statale 284, in territorio di Santa Maria di Licodia. Sul posto, si sono portati i soccorritori del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e una pattuglia della Polizia Stradale.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, il furgone che procedeva in direzione Adrano avrebbe tamponato l’auto che si trovava davanti e che era occupata da una famiglia di Ragalna; da lì, lo stesso furgone avrebbe poi centrato una Peugeot che proveniva dal senso inverso di marcia e che era guidata da un 45enne.



Ad avere la peggio è stato proprio il 45enne. Il conducente è il ferito che è stato condotto in ospedale.



