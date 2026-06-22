Trantino: “Catania vive una fase di grande crescita industriale”

Annunciati lavori nell'area sud della città

CATANIA – “È un momento di grande crescita per l’industria catanese, con prospettive che fino a dieci anni fa erano difficili da immaginare”. Lo ha dichiarato il sindaco di Catania, Enrico Trantino, a margine delle celebrazioni per il centenario di Confindustria Catania.

Il primo cittadino ha evidenziato il ruolo sempre più centrale della collaborazione tra il sistema produttivo e il mondo accademico. “Sempre più imprese collaborano con l’Università di Catania, una dimostrazione concreta della forza e della vitalità del nostro territorio”, ha affermato.

Trantino ha poi posto l’accento sulla necessità di accompagnare la crescita economica con adeguati interventi infrastrutturali. “Nei prossimi giorni inizieranno i lavori di scarificazione nella zona industriale. Grandi player internazionali stanno scegliendo Catania e dobbiamo essere in grado di garantire infrastrutture all’altezza delle aspettative”, ha spiegato.

Secondo il sindaco, il capoluogo etneo sta assumendo un ruolo sempre più strategico nel panorama economico del Mediterraneo. “Catania rappresenta oggi un approdo sicuro per chi vuole investire e fare impresa”, ha sottolineato.

Infine, il primo cittadino ha rimarcato la collaborazione tra istituzioni e tessuto produttivo: “Esiste una forte sintonia tra il mondo delle imprese e le istituzioni, con la volontà comune di cogliere opportunità straordinarie per lo sviluppo del territorio”.