Nel tetto dell’auto 120 mila euro di cocaina: corriere in arresto VIDEO

Dalla Calabria a Trapani: un 25enne in manette

La cocaina in città, a Trapani, arriva dalla Calabria. I poliziotti della Squadra Mobile di Trapani una settimana addietro, ma la notizia si è appresa solo oggi, hanno arrestato un giovane calabrese di 25 anni, incensurato, trovandolo a trasportare oltre due chilogrammi di cocaina pura, valore 120 mila euro. Il giovane è incappato in un posto di controllo alle porte della città capoluogo, ma un comportamento ritenuto sospetto ha indotto gli agenti a portare in Questura il giovane con la sua auto. La perquisizione dell’auto ha portato alla scoperta della cocaina, nascosta in uno spazio ricavato nel tetto dell’auto, al quale era possibile accedere dalla plafoniera.

La perquisizione

Smontata questa i poliziotti si sono accorti dello spazio vuoto, una sorta di intercapedine, infilando una mano hanno tirato fuori due grossi involucri risultanti poi contenenti cocaina. Al nascondiglio gli agenti sono arrivati dopo avere controllato l’intera vettura, in ogni parte dell’abitacolo. Per il corriere sono così scattate le manette ed è finito in carcere con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.