Trapani, esplode bombola del gas in casa: tre feriti, due sono gravi VIDEO

Panico e paura nel quartiere popolare Cappuccinelli

Una fuga di gas dall’impianto del metano sarebbe la causa dell’incendio scoppiato all’interno di una abitazione di via Giannitrapani, nel quartiere popolare di Cappuccinelli a Trapani. E’ successo intorno alle 13. Le fiamme si sono alzate dopo una esplosione che è stata sentita in tutto il rione e ha causato parecchio allarme. Immediato è stato l’intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri, e questo ha evitato il propagarsi delle fiamme, mentre i vicini di casa si erano già preoccupati di mettere in salvo le persone che si trovavano nell’abitazione.

Le fiamme poco prima del pranzo

Sono rimasti feriti una donna, Bartolomea Erice ed i suoi due figli, Vito e Pietro, portati già in ospedale: le condizioni dei due giovani sono gravi, meno preoccupanti quelle della madre. Tutti e tre sono stati trasportati al centro grandi ustioni del Civico di Palermo. Illeso invece il capo famiglia, un ex finanziere. Secondo le prime notizie l’esplosione e quindi il successivo incendio si sono verificati non appena la donna ha acceso i fornelli della cucina per preparare il pranzo. In questo momento l’intera zona è cinturata per permettere ai Vigili del Fuoco di condurre il sopralluogo e controllare la locale condotta del gas.